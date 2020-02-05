20世紀最偉大鋼琴家之一米開朗傑利的最後閉門弟子、鋼琴家顧斯克（Bernd Goetzke）首度來台，將在國際大師鋼琴大賽擔任評委，他表示，「國際大賽好比交通工具，把人從地點A帶到地點B，後面還有C站、D站要走，就算在某個時間，輝煌地得獎了，後來的人生，才是真正的競賽。」

顧斯克表示，「很多年輕學子都想走音樂的路，但對古典音樂的堅持、對聲音的要求，已經遺失了，很可惜，這需要有好的老師協助傳承。」

留著和米開朗傑利晚年一樣的中長髮型，顧斯克和他的恩師，確實頗為神似，他表示，在18歲那年，參加米開朗傑利的大師班，「當時我對他並不了解，也對他一直在鋼琴周圍走來走去，不是很欣賞，但是他後來成為影響我一生的人，我和他學了8年，也是他最後一位學生，他教會我很多音樂上的觀念，很受用。」

顧斯克出生於1951年，任教於漢諾威音樂大學，自25歲受聘至今，對於教育不遺餘力，創辦德國資優兒童學會，同時擔任國際漢諾威獨奏家計畫總監，培育許多音樂人才，參與國際大賽都有亮眼成績。

長年投身音樂教育工作，顧斯克也有不少台灣學生，像是任教於文化大學的鋼琴家吳佩瑤，也是他的學生之一，和台灣頗有連結，他認為台灣學生有值得珍視的潛力和特色，待發揮。

對於兵家必爭之地的國際音樂大賽，顧斯克勉勵學子們保持平常心，「比賽只是音樂人生的一個中繼站，後來的人生，才是真正的競賽開始。」

(中時 )