武漢肺炎防疫總動員，法務部統計自1月20日疾管署宣布成立「中央流行疫情指揮中心」起，到2月5日涉犯《傳染病防治法》等違法案件，共計28件、32人，其中違反61條囤積哄抬口罩等防疫物資行為的共2件，目前仍在偵辦中。

此外，法務部調查局關於疫情假訊息的查處，統計到2月5日，共有提報情資98件，立案19件。目前防疫專案立案15件，偵查中。

法務部長蔡清祥表示，大家現在對於囤積口罩哄抬價格的問題非常重視，法務部已經要求所有檢調全力偵辦，從速從嚴偵查涉及刑責的部分。

依照法務部統計，目前違反《傳染病防治法》第61條的囤積哄抬行為，在中、南部各有1件，共2件2人目前偵辦中。違反第62條的不遵行各級主管機關指示行為，共有2件2人，目前正在偵辦中。

至於違反《傳染病防治法》第63條，散播謠言或不實訊息的行為，共有22件26人，包括台中傳遞童綜合醫院封院假訊息案在內，目前偵結起訴4件4人，緩起訴4件4人，其他仍在偵辦中。其他與疫情相關案件有2件2人，目前也在偵辦中。

(中時 )