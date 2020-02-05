魏如萱推出新專輯《藏著並不等於遺忘》，日前受邀社群論壇Dcard「藏在心裡的秘密故事」企劃，喬裝成按摩師幫「卡友」粉絲「馬兩下」並傾聽他們的故事，其中一位卡友品榆接受魏如萱幫按摩時，完全沒有認出她，自顧自地分享成長故事，直到魏如萱唱出歌聲，才讓粉絲驚訝抬頭，不斷打自己頭想確認「是不是在作夢」，魏如萱則分享自己在家中身為姊姊曾家庭革命的經驗，建議她能透過寫信和父母溝通。

另外在幫卡友阿仙按摩時，魏如萱使出各項絕招，包括戳腋下、輕敲卡友的頭、甚至被騰空抓起，都沒被發現異狀，直到魏如萱唱出〈彼個所在〉中的「你今嘛住的彼個所在，咁有習慣」，阿仙才驚覺事情不對、猛然抬頭後大叫「妳是魏如萱耶！」語無倫次地直呼「為什麼為什麼」，並且向魏如萱感性告白說「我很喜歡妳」。

魏如萱接受社群論壇Dcard「藏在心裡的秘密故事」企劃喬裝成按摩師。（好多音樂提供）

為了成功揣摩按摩師，魏如萱在拍攝前，特地向專業按摩師學幾招按摩技巧。而拍攝是在 Dcard 的辦公室，魏如萱看到 Dcard 提供給員工各式各樣的免費零食與飲料，直呼「Dcard 對員工也太好了吧！，我每個都想吃耶」，整個陷入選擇障礙，幸好有工作人員即時把她架走。對於新專輯《藏著並不等於遺忘》，她表示每一首歌都藏著不一樣的訊息，如果歌詞有讓大家心裡面藏著的東西打開一點，有個出口宣洩，就是這張專輯得到最好的共鳴。

(中時 )