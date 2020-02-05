高雄市長韓國瑜面臨被罷免命運，而罷韓活動民進黨部分黨公職人員也祭出「罷韓送口罩」的誘因，意圖讓民眾簽署罷韓。對此，名嘴謝寒冰質疑，「罷免連署送口罩的活動，難道不具對價關係、沒有違法《選罷法》規定嗎？」。 對此，許多網友留言，「寒冰是我第一個看到正面嗆罷韓的」。

國民黨市議員王鴻薇今在臉書指出，民進黨台中市議員何海文、邱素貞曾在1號、3號大放送口罩高達6、7千片協助連署罷免韓國瑜，同黨立委趙天麟也拿1700份口罩文宣去協助「罷韓團體」發放，但「趙辦」強調僅是單純的捐助活動。對於「連署送口罩」，罷韓團體公民割草則極力撇清稱，口罩是民代轉贈剩餘物資，並未將口罩做為連署主打的誘因。

對此，謝寒冰今5日在Youtube開直播表示，「最近的武漢肺炎，導致口罩大缺貨，罷韓團體卻把選舉時囤積的口罩拿來發放，謝說發放發口罩是可以，但要求來領取的民眾要連署才能拿口罩，這樣就不對啊！怎麼可以做這種事情，這有違反《選罷法》之虞」。

謝寒冰解釋，「《選罷法》規定，不能有對價關係，就算是選區選民也很難認定有特定牟利意圖，會對選舉造成影響。現在這些民代是要求要「聯署罷韓」才能拿口罩，不連署就不能拿口罩，這完全不對啊，這就是對價關係！」，這真的很有問題。

對此，許多網友也紛紛在直播中留言，「寒冰是我第一個看到正面嗆罷韓的」、「仇中都是黑韓產業鏈操作出來的」、「用口罩利誘都不管？」、「選委會都不管？」、「把公眾資源當作政爭工具」、「防疫物資拿來做政治籌碼，沒違法？」、「口罩現在價值不止30元了！近百都有人買」。

(中時電子報)