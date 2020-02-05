LG 電子於 1 月在 CES 大展推出 2020 年全新智慧型電視，內建 Apple TV App，而現在超過 80 個國家所販售的 2019 LG 智慧電視相容機型也將支援 Apple TV App。使用者將電視軟體更新後，即可透過 LG 電視上的隨選快捷列，使用 Apple TV App，運用 Apple 的全新影片訂閱服務，訂閱並觀賞 Apple TV+ 上的各種影片。

LG 電視使用者也可透過 Apple TV App 訂閱 Apple TV 頻道，直接享受優質影片服務，不僅不受廣告打擾，還可以線上或離線隨選隨看，更可以瀏覽 iTunes 影片資料庫、購買或租借其中超過 100,000 部電影及電視影集，以 LG 獨家智慧滑鼠游標遙控器點選即可開始欣賞。

LG 電視擁有優秀畫質與音效，消費者能觀賞全球內容供應商所提供的豐富節目，享受劇院級觀影體驗。Apple TV App 中的眾多節目皆採用杜比視界 Dolby Vision 規格，而 LG 電視正採用 Dolby 技術，最新電視也持續支援能夠呈現鮮明色彩、層次飽和的畫面及震撼人心的逼真音效的杜比視界，提供使用者身歷其境的觀影體驗。

LG 2019 年電視同時支援 Apple AirPlay 2，使用者能直接將 iPhone、iPad 或 Mac 的內容分享或投射至 LG 電視，也能透過電視播放音樂，再同步到家中任一相容於 AirPlay 2 的喇叭裝置。LG 電視也支援 Apple HomeKit，讓使用者能安全地透過 iPhone 或 iPad 中的 Home app 控制電視，並可同時使用 Siri 語音操控，輕鬆開機、關機、調整音量或切換輸入訊號。

使用者現在可透過 LG 2019 OLED 4K TV 全系列及一奈米 4K 電視 （SM90 與 SM86 機型）觀賞 Apple TV 並使用 AirPlay 2 及 HomeKit，而本月底也將開放更新 Apple TV App 於一奈米電視 (SM81 機型) 及 UHD 4K 電視指定機種（UM76、UM75 與 UM73 機型）。LG 2020 年新款電視上市時將內建 Apple TV App 及 Apple TV+，而 2018 年電視機型將於今年下半年進行軟體更新。

(中時電子報)