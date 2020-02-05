大立光電(3008)公布1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，為去年6月以來新低，大立光表示，由於大陸地區客戶尚未復工，工作天數減少，2月拉貨動能將較1月下滑。

受到農曆年長假及淡季影響，大立光1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，年成長22.34%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光1月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重10%到20%，其他產品約佔10%到20%。

大陸地區新型冠狀病毒疫情自農曆年前大爆發，大陸地區不僅湖北及多個重要城市封城，亦全面延後農曆年後復工日期，大陸地區生產停擺亦衝擊到大立光營運，大立光表示，受到客戶尚未復工，工作天數減少等因素影響，2月拉貨動能將較1月下滑。

儘管大陸新冠狀病毒疫情延燒，大立光因新廠空間已填滿，積極啟動新廠建置，目前大立光在台灣共有13個廠區，9個為自有，4個為承租，大立光執行長林恩平在日前表示，公司現有的三塊土地都將在今、明兩年動工，除已公告即將動工興建的台中工業區4200坪用地，2019年購進的7400坪用地現仍在容積審查中，預訂今年下半年動工，餘下的3500坪用地因有租約在身，移交日期稍晚，預訂明年著手興建。

(時報資訊)