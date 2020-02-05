瑞昱(2379)今(5)日舉辦法說明會，瑞昱去年受惠三大事業群顯著成長，全年累計每股大賺13.36元，創下公司有史以來歷史新高，對於第一季，瑞昱審慎正向，但隨著疫情武漢升溫，需觀察市場需求及對供應鏈的影響。

瑞昱去年第四季營收166.85億元、季增加4%，營業利益率10.7%，匯損造成的業外損失約3200萬元，單季每股獲利3.23元，瑞昱去年第四季單季毛利率為43.9%，季增加1個百分點，毛利改善來自產品組合改善，成長來自網通產品及農曆年前提早備貨。

瑞昱累計2019年全年營收607.4億元，年成長32.6%，三大事業群都有顯著成長，全年毛利率43.8%，累計每股獲利為13.36元，大賺逾一個股本，創下公司有史以來歷史新高。

瑞昱1月營收53.9億元，月減少2.2%、年增加15.6%，發言人黃依瑋表示，客戶需求仍是相當穩定，目前並無砍單狀況，對於第一季營運是審慎正向，預計第一季毛利會在歷史區間震盪。

至於武漢肺炎疫情升溫，黃依瑋表示，目前需觀察疫情對市場需求及供應鏈的影響，主要還是要看2月10日復工狀況，大陸是一個很大的終端消費市場，所以營運續航力是存在的，瑞昱目前大陸員工約1000人，主要集中在蘇州以及深圳，目前依照規定仍在停工休息狀況。

(時報資訊)