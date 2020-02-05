大立光（3008）受到傳統淡季影響，一月合併營收僅41.1億元，較上月的50.99億元，衰退19.4％，惟仍較去年同期的33.6億元成長22.34％。展望二月，大立光表示，受到客戶尚未復工及工作天數減少等因素影響，2月拉貨動能將較1月下滑。

就產品比重來看，20M（百萬畫素）以上產品營收佔比為20％到30％，10M以上產品佔50％到60％，8M產品佔營收比重10％到20％，其他產品約佔10％到20％。

(工商 )