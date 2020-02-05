大立光元月營收月減19.4％ 看淡2月拉貨動能 16:452020/02/05 工商 鄭淑芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）受到傳統淡季影響，一月合併營收僅41.1億元，較上月的50.99億元，衰退19.4％，惟仍較去年同期的33.6億元成長22.34％。展望二月，大立光表示，受到客戶尚未復工及工作天數減少等因素影響，2月拉貨動能將較1月下滑。 就產品比重來看，20M（百萬畫素）以上產品營收佔比為20％到30％，10M以上產品佔50％到60％，8M產品佔營收比重10％到20％，其他產品約佔10％到20％。 (工商 ) #大立光 #衰退 #比重 #月營收 #出爐 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股拚收復季線 緊盯大立光營收 04:092020/02/02 財經要聞 《台北股市》智慧機供應斷鏈風險有限，晨星喊進鴻海、大立光 10:342020/02/03 財經 華為P40下月上市 大立光、亞光受惠 04:102020/02/04 證券．權證 股王帶頭領軍 跌深高價股吐怨氣 11:232020/02/04 財經 牧德一月營收創歷年新高 15:312020/02/04 財經 宏捷科元月營收年增1.37倍 18:092020/02/04 財經 華固建設自結一月營收達3.92億元 21:162020/02/04 財經 晶睿元月營收月增14.12％ 22:132020/02/04 財經 疫情影響 群創1月營收延至14日公告 10:542020/02/05 財經 《業績-光電》大陸延後復工，大立光：2月拉貨動能較1月下滑 16:312020/02/05 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 華為抗美太激勵！ 陸手機品牌獵殺台IC設計大廠挖人才 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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