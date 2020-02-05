基隆市政府觀光及城市行銷處於5日宣布推出「暖暖七堵小旅行手冊」，將離基隆市中心車程不到15分鐘的暖暖與七堵小鎮推薦給市民。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府觀光及城市行銷處於5日宣布推出「暖暖七堵小旅行手冊」，將離基隆市中心車程不到15分鐘的暖暖與七堵小鎮推薦給市民。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府觀光及城市行銷處於5日宣布推出「暖暖七堵小旅行手冊」，將離基隆市中心車程不到15分鐘的暖暖與七堵小鎮推薦給市民。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆近來因許多網路熱門打卡景點而聲名大噪，如正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠、阿拉寶灣及潮境公園等，同時以亞洲最佳郵輪母港聞名全球，基隆市政府觀光及城市行銷處於5日宣布推出「暖暖七堵小旅行手冊」，將離基隆市中心車程不到15分鐘的暖暖與七堵小鎮推薦給市民，更揭露小鎮中隱藏著的許多私房景點與在地美食，觀銷處強調，以海洋為主要城市形象的基隆，其實與山脈的距離意想不到地近。

觀銷處長曾姿雯表示，市府為推廣在地小旅行，推出「暖暖七堵小旅行手冊」，分別以「記憶行旅」及「自然行旅」為主題，逐一介紹暖暖及七堵地區的景點、歷史故事及美食等相關旅遊資訊，結合在地休閒農場規劃推薦遊程，並提供自駕及大眾運輸工具等交通資訊。

曾姿雯指出，暖暖與七堵等小鎮與基隆沿海觀光景點性質相異，保留著恬淡自然的風俗民情，處處都充滿文史故事，而旅行手冊的文青風格更是散發出在地旅遊氛圍，遊客可以按著行旅及美食地圖，輕鬆漫遊基隆山中小鎮，她也建議可以安排兩天一夜基隆小旅行，入住基隆市旅宿並索取「暖暖七堵小旅行手冊」，除可依行旅手冊資訊探訪小鎮，也可於第二天安排農場特色料理及手作體驗等旅遊行程，深入領略基隆山城之美。

針對觀光防疫方面，觀銷處目前除了要求旅遊服務中心、觀光巴士及旅宿業者等第一線服務人員於值勤期間皆須佩戴口罩，並提供酒精供遊客消毒外，同時針對觀光景點及巴士車體等處加強消毒，提升全市觀光旅遊防護。

(中時 )