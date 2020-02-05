桃園市大園區一名74歲的林姓老翁，5日清晨走進埔心派出所說要找朋友，但因他有失智情形言語表達不清，值班員警見他額頭上有傷口，先協助包紮止血，並依據老翁的隻字片語詢問當地里長，得知老翁住處後將他護送返家。

大園警分局埔心派出所所長汪冠宇表示，林姓老翁於5日清晨走進派出所，對值班員警說要找朋友，但他有失智及重聽情形，雙方溝通上有困難，警員李國華見老翁不停顫抖，且額頭上有些微擦傷正在流血，便先協助包紮並提供熱茶讓他暖暖身體。

經過一番溝通後，員警只勉強聽出老翁的名字，以及住在埔心里28鄰等線索，警員蘇瑞麟以戶役政系統查詢，但查出老翁的戶籍在新北市，員警只好載著他在埔心里內挨家挨戶詢問，但繞了半個小時都找不到其住處。

員警無計可施之下，帶著老翁前去詢問埔心里長，里長也表示沒見過他，於是詢問老翁記不記得鄰長的名字。老翁隨即說出鄰長的綽號，里長一聽就知道是埔心里19鄰的鄰長，員警便載著老翁前去詢問鄰長，幾經波折後總算得知老翁的住處，將他護送返家。

老翁兒子正準備出門時，就看到員警帶著父親出現在門口，令他相當訝異，經員警說明後才得知父親是趁著家人熟睡時偷跑出門，所幸有員警的熱心幫忙，才讓父親得以平安返家，感謝警方的協助。

(中時 )