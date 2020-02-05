一名居住在中壢地區55歲的汪姓男子，在5日天氣寒冷的深夜0時許，被路過民眾發現獨自倒臥在龍潭區中豐路旁公車候車亭，龍潭分局高平派出所接獲報案後，隨即趕往處理，到達現場時發現一名男子竟倒臥在路旁候車亭的椅子上，經趨前關心並叫醒男子詢問，只見其直搖頭，卻遲遲無法表達身分及住所，疑有失智情形，當時是深夜寒流來襲氣溫濕冷，員警只能開著巡邏車先將該名男子載回派出所查證身分，以確保其安全。

55歲的汪姓男子到派出所後，神情焦急且情緒激動的直稱：「我肚子好餓想回家！」高平派出所警員卓光煜及林維紘等2員，看到當下場景不禁鼻酸，因在這天氣寒冷的深夜裡，男子竟獨自在外受寒，可能是因為挨餓久未進食體力耗盡，且有淋雨情形沾濕了衣褲，身體不停地顫抖，隨即帶返派出所並烹煮熱食及提供熱飲給予果腹，關懷照料安撫情緒後，經警用電腦人臉辨識系統比對後，才確認老翁身分，順利的找到家屬得以平安返家。

經了解，罹患有精神障礙的汪姓男子家住在中壢區，經常會自己步行到附近街道公園閒逛散心，但約傍晚左右就會自動返家，但卻可能因天黑忘了返家的路，竟然就這樣迷糊走到了20幾公里外的龍潭區與新竹縣交界處，親友和鄰居們焦急的在住家附近及親友家找尋，但都遍尋不著，原先正準備好證件要到住家附近派出所報案時，就接到了龍潭員警的電話通知，才知道男子竟在寒冷夜裡獨自步行走到龍潭區迷途被警方尋獲，家屬才鬆了一口氣。

事後其兄長趕赴派出所時表示，男子因患有精神障礙疾病情形，看見弟弟平安且熱心員警又細心照料著，不禁紅了眼眶，非常感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬道謝。

(中時 )