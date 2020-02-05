受到全球矚目的電影圈盛事「奧斯卡頒獎典禮」，即將在台灣時間下周一(2/10)登場，就在業界與影迷熱烈討論到底獎落誰家的敏感時刻，奧斯卡官方推特今天(2/5)卻無預警貼出一張圖卡，得獎名單竟全都外洩？！

奧斯卡官方推特，莫名分享一份圖文，疑似外洩得獎名單。(翻攝自奧斯卡官方推特)

奧斯卡官方推特今天突然貼出一張圖卡，上頭有著一獎項對應一部電影名稱，如「最佳外語片《寄生上流》」、「最佳男主角《小丑》瓦昆費尼克斯」、「最佳女主角《茱蒂》芮妮齊維格」、「最佳導演《1917》山姆曼德斯」等，且被標出的對象，全都落在之前公布的該獎項入圍名單中，使得該圖文看上去就是完整得獎名單的模樣。

奧斯卡官方貼出謎樣的得獎名單，引發網路熱議，瘋猜奧斯卡官方「手滑」外洩得獎名單，而該圖文公布後不久，奧斯卡官方推特很快即刪文，並解釋此項目本來是想做成邀網友一起來預測獲獎結果，沒想到中間出錯，鬧成了「名單早洩」大烏龍，澄清小金人最終由誰獲得，要頒獎典禮當天才會揭曉。

(中時電子報)