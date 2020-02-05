苗栗縣長徐耀昌簽署承諾，展現引領苗栗不斷創新精進決心。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府5日說明未來3年施政計畫。（何冠嫻攝）

苗栗縣府各局處長簽署共同承諾。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌以「創新、求變、接地氣」精神，帶領縣府團隊施政讓民有感，5日說明未來3年施政計畫，與各局處長在活動背板上簽署共同承諾，宣示「同心協力、使命必達」。

歲末年初，縣府各局處提出200項創新亮點施政計畫，擇定「10大幸福施政」及「20大幸福建設」。5日縣府各局處說明招商、觀光、道路、醫院、公園及社福、教育藝文等計畫。

徐耀昌表示，30案幸福施政建設將納入專案列管，隔周滾動檢討，其餘每季或每半年追蹤進度，盡力做到「從小照顧到老」讓鄉親有感期，並從基礎建設做到前瞻發展，引領苗栗不斷創新精進。

工務處提出，完善全縣道路品質與安全外，規畫於苑裡、通霄、後龍及公館等鄉鎮「拓展公共自行車租賃站點」，並持續爭取「五楊高架道路延伸至銅鑼科學園區」。水利處則完善親子休憩場域，以共融遊戲器材取代罐頭器材，於明德水庫、通苑海線打造自行車道。文化觀光局持續爭取推動慢魚海岸計畫，並宣告要在客語發展各領域中，創新拚第一。

工商發展處將以「招商破兆行動」，吸引廠商落腳苗栗，秉持公設解編還地於民，以保障地主權益，另提出「不只人行道方案」，建構美學生活步道。教育處說明，將實施具前瞻性的「實驗教育」，開發學生個人潛能、接軌國際，並持續爭取「多功能運動園區」。

衛生局宣布，積極爭取「興建複合式長期照護中心大樓」外，以醫養合一為規畫方向的三義慈濟中醫醫院，預計今年9月發包施工，民國111年5月完工。民政處則將創新推動「金鏟子贈新婚夫妻鼓勵生育」，提高生育率。

勞工及青年發展處說明，「青年歡聚耶誕迎新年方案」盼吸引青年返鄉過節，更匯聚縣內青創能量，搭起地方創生舞台。原民中心規畫興建多功能聚會所，落實文化傳承及族人照顧。社會處則以「關懷據點 長照安老 幸福好所在」計畫，結合長照服務、幸福學院、部落文健站，提供聯合加值服務，為據點志工提供保險，並以千歲慶生宴提倡敬老愛老風氣。

(中時 )