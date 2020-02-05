根據統計，近3周來計有33.9萬曾赴大陸者返台，其中12.8萬人曾就醫。為避免民眾以自費醫療掩蓋旅遊史，健保署推出雲端查詢系統，醫護人員獲得民眾同意後，輸入身分證、居留證即可得知對方是否去過大陸。該查詢系統今午進行測試，預計今晚即可使用。

自大陸返台的民眾，健保卡都有勾稽，但若未攜帶健保卡，以自費醫療看病，醫院只能透過致電健保署分區業務人員，瞭解旅遊史。上月13日至本月3日，自大陸高風險地區返台者計有33萬9457人，其中12萬8779人因身體不適，於返台後一個月內持健保卡就醫，就醫比率達37.94％。

健保署署長李伯璋表示，為避免民眾規避健保稽查，造成防疫漏洞，健保署已建置查詢系統，今午將進行測試。醫護人員取得患者同意後，輸入身分證字號或居留證號碼，即可得知對方的大陸旅遊史，以利採取後續的防疫行動，預計晚間即可使用。

(中時 )