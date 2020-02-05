2020財位在北方，新北捷運公司結合全台鐵道系統最北端車站淡海輕軌崁頂站，即日起至元宵節，將延續在春節期間推出「靠北車站迎財氣」活動，現場發送金山財神廟過爐加持的錢母，民眾只要搭乘淡海輕軌至V01輕軌紅樹林站，即可索取限量5000份的錢母、新北五鼠提燈，為新年注入滿滿財運。

新北捷運公司董事長陳建宇表示，元宵節即將到來，淡海輕軌從6日起，於V01輕軌紅樹林站發送限量一千份的「2020新北鼠年小提燈」，提燈以古典名著七俠五義、鼠年為主題發想，並結合新北市府推出鑽天鼠、撤地鼠、翻江鼠、錦毛鼠及穿山鼠等5款提燈。

陳建宇補充，本週六也將登場的滬尾櫻花稼期健走活動，總長約3公里，民眾於8日上午8點開始，可在起點普學禪寺，或搭乘淡海輕軌至V03淡金鄧公站於滬尾櫻花大道的出入口，索取限量3千份的闖關券，集得戳章後至終點兌換限量的櫻桃花手繪碗組。

新北捷運公司補充，健走活動當天淡海輕軌也會一併在V03淡金鄧公站，提供發財錢母以及2020新北鼠年小提燈讓民眾索取，不便到現場領取的民眾，也可以至新北市民政局網站下載列印剪裁，自製提燈歡度元宵佳節。

(中時 )