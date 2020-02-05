武漢病毒肆虐，台灣民眾有愛，台中市北區警察義交中隊長蘇福安，與義交顧問劉安泰、涂王佩珍等人，響應各界發送口罩行動，5日至市警二分局捐贈300個、將追加至1000個醫療用口罩，輔助義交人員執勤時使用，由分局長蔡元戎代表接受，維護義交及第一線員警健康。

「口罩荒，給需要的人防疫！」，北區金華里里長、義交中隊長蘇福安指出，因目前市面上有口罩不足的現象，義交及第一線員警曝露在外執勤，必須天天接觸人群，有人反應口罩不夠用，於是號召民眾募集口罩，目標1000個醫療用口罩捐贈給義交及員警執勤使用。

「民眾愛心湧入！」蘇福安說，先捐300片「愛心口罩」都是民眾主動募集，有民眾平常就有買口罩在家備用習慣，近來防疫期間鮮少出門，乾脆捐出來給有需要的執勤人員使用。有人認為口罩改實名制販售上路，每人7天限購2片，對第一線執勤人員來說，實在不夠用。

市警二分局長蔡元戎表示，防疫期間，加強員警自我防護、提醒員警留意自我健康管理，執勤時配戴口罩、勤洗手，若身體不適應立即就醫外，對於口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，準備齊全，讓員警防護自己也保護他人，安心執勤拚治安。

(中時 )