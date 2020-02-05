2月4日晚12點，夜深人靜的夜晚，一輛滿載醫用防護服的卡車風塵僕僕的抵達漢口，即使已凌晨時刻也要立刻送往防疫第一線的協和醫院。
這幾日大家都把焦點放在關心武漢臺商何時包機返臺時，武漢市台商協會執行會長楊文賢和常務副會長吳朝琴二位，默默的出錢出力募集了第一線醫護人員最需要的醫用防護服，捐贈給武漢醫療單位使用。楊執行會長表示是時候為我們的同胞做點貢獻，畢竟湖北武漢對臺灣情深義重，我們怎麼樣也該盡一點微薄之力。
楊文賢和吳朝琴是深耕武漢多年的台商，他們很感激大陸的惠台政策和營商環境，促進了兩岸之間的經濟、文化交流和許多企業的快速發展。年前由於商務洽公，兩位均已提前回到台灣，可看見讓自己茁壯的武漢，疫情日益擴散，他們的心始終牽掛著，兩人不約而同的决定自掏腰包，伸出援手幫助武漢人民渡過這個難關。
電話採訪目前自願留守武漢現場，負責調配救援物資的武漢市台商協會副會長翁茂偉說起這項任務，因為有武漢的幾位朋友幫忙，從四面八方很多管道才緊急採購到目前醫院最緊俏的物資—醫用標準的防護服。義工們每日不厭其煩的聯繫廠家、核對質量、數量和標準，尋找物流和車輛及辦理有關手續。 終於2月4日深夜，滿載這兩位台商情誼及多位義工心血的5000件防護服，送抵漢口的協和醫院，為武漢抗疫送上一襲溫暖。
所謂醫者父母心，愈是危難之時方能見人心，且台灣最美的風景是人，住在隔壁的家人有困難我們怎能冷眼旁觀？據悉，楊文賢和吳朝琴將以此拋磚引玉，後續將動員更多的台胞、台商一起加入捐贈防疫物資的行列，盡快籌集第二批醫療物資，送達武漢各醫院，為在一線奮戰的醫務工作人員盡綿薄之力。
(中時 )
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