《港股》美股大漲、陸股續穩，恆指收漲0.42％ 16:482020/02/05 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人看好中國政府將推出更多振興經濟的措施，減輕武漢肺炎對經濟造成的衝擊，以及受到大陸股市持續回穩和隔夜美股大漲激勵，周三香港恆生指數收漲0.42%，為26786.74點。國企股(H股)收漲0.56%，為10493.85點。 特斯拉營運前景看好，近來股價狂飆，帶動相關概念股走高，贛鋒鋰業大漲20.92%，比亞迪漲6.95%，耐世特漲3.67%。持續受武漢肺炎題材帶動，大陸醫藥股續揚。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》武漢肺炎恐重創全球經濟！美股暴殺603點 05:452020/02/01 財經 喝大蒜水可防疫？ 專家：偏方別亂信！ 10:452020/02/01 生活 跟進？印度也要禁止口罩出口了 11:112020/02/01 國際 他怕染武漢肺炎「喝75%酒精」自我消毒 下場出爐了 11:322020/02/01 兩岸 比武漢肺炎更致命 美流感超過8千死！ 15:462020/02/01 生活 2020武漢風暴》新英格蘭醫學：武漢肺炎美首病患 靠這款藥物好轉 16:172020/02/01 國際 武漢肺炎秒打垮陸公衛體系？網神解 16:452020/02/01 日常 泰國日本確診比台灣多？原因找到了 20:022020/02/01 日常 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 恆生指數收漲319點 騰訊收漲3.4％ 16:502020/02/04 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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