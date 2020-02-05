投資人看好中國政府將推出更多振興經濟的措施，減輕武漢肺炎對經濟造成的衝擊，以及受到大陸股市持續回穩和隔夜美股大漲激勵，周三香港恆生指數收漲0.42%，為26786.74點。國企股(H股)收漲0.56%，為10493.85點。

特斯拉營運前景看好，近來股價狂飆，帶動相關概念股走高，贛鋒鋰業大漲20.92%，比亞迪漲6.95%，耐世特漲3.67%。持續受武漢肺炎題材帶動，大陸醫藥股續揚。

(時報資訊)