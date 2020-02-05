電子零組件廠—信邦(3023)1月合併營收為15.55億元，較去年12月成長18.1%，年成長17.12%，為歷年同月新高，信邦表示，儘管大陸新冠狀病毒疫情延燒，但因公司有預生產庫存，公司將努力今年第1季業績比去年第4季好。

信邦因長期耕耘客戶及充分掌握客戶端的需求，於第4季產業淡季時將第1季中國農曆假期所產生的產能缺口，提前安排於第4季生產，在新年度的開始，將客戶端去年盤點遞延的出貨及農曆假期間生產的需求，集中於1月前3週出貨，讓公司1月營收未受因農曆假期實際工作天數較去年同期少一週影響，呈現月增18.1%，亦較去年同月成長17.12%。

就各產業來看，綠能產業1月出貨分別較去年同月成長67.07%及去年12月成長139.02%；醫療產業1月出貨分別較去年同月成長24.04%及去年12月成長30.76%；工業應用產業1月之出貨分別較去年同月成長14.5%及去年12月成長11.7%；通訊及電子週邊產業，因屬產業淡季及整體產業需求下滑，1月之出貨分別較去年同月減少7.47%及去年12月減少19.89%；汽車產業則因產業需求持續低迷，1月出貨分別較去年同月減少18.24%及去年12月減少25.99%；整體在綠能、醫療及工業應用等產業銷售成長的帶動下，1月合併營收15.55億元，為歷年同期之高點。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔81.59%；連接器及零組件銷售佔18.41%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.61%；工業應用產業佔30.44%；通訊及電子週邊產業佔21.24%；醫療及健康照護產業佔9.94%；汽車產業佔7.77%。

(時報資訊)