封測廠矽格（6257）公布2020年1月自結合併營收8.49億元，雖因步入淡季、農曆春節影響，較去年12月9.51億元次高減少10.74％，仍較去年同期6.14億元成長達38.32％，改寫同期新高。

矽格表示，首季向來屬產業淡季，且今年春節落於1月，但矽格今年手機無線射頻、網路通訊及電源管理晶片訂單需求優於往年同期，加計轉投資的台星科營收後，整體1月合併營收年增達38.45％。

矽格轉投資的台星科（3265）亦公布2020年1月自結合併營收1.73億元，雖受步入淡季影響，較去年12月2.4億元減少27.99％、降至近9月低點，仍較去年同期1.24億元成長達38.45％。

矽格為因應客戶對5G基地台及智慧型手機晶片封測需求，去年設立中國大陸子公司蘇州矽興，擴產效益預期本季即可顯現。矽格今年資本支出約17.19億元，主要用於汰換設備及擴充產能需求，蘇州矽興資本支出則預計約16.7億元，主要用於新增設備及擴充產能需求。

(時報資訊)