央行今公布元月外匯存底數為4791.31億美元，再創歷史新高，較上月底增加10.05億美元。本月外匯存底增加的主要因素外匯存底投資運用收益。央行外匯局長顏輝煌表示，元月底外匯市場成交量放大，主要是：一、農曆年後受武漢肺炎疫情影響，外資賣超台股，二、廠商因年後有較大量的買進賣出美元。顏輝煌也強調，當外匯市場出現不規則的短期波動，央行會調節。

元月底，外資持有國內股票和債券按當日市價計，連同其新台幣存款餘額共計4348億美元，約當外匯存底的91%，較上月下降，主要是台股在元月下跌4.18%，而外資賣超台股384億元新台幣。

元月底，受到武漢疫情擴大影響，台北外匯經紀公司交易爆量，30及31兩個交易日成交量逾32億美元，市場認為央行調節量不小。顏輝煌表示，匯市由市場供需決定，若有短期波動影響市場秩序，央行會進場調節，但央行尊重市場供需。

(時報資訊)