台灣民眾黨總召賴香伶今日下午於立法院受訪，針對行政院人事行政總處說公務員請「防疫照顧假」將給假不給薪。賴香伶認為政府應該先調查實際需求，而不是發一紙公文，也沒任何配套就想解決爭議。

賴香伶表示，公務人員如果要請「防疫照顧假」，據人事行政總處的說法是給假不給薪，但人總提到可以先請7天有薪的「家庭照顧假」，也可以用特休或加班補修。

賴香伶指出，在公部門工作的員工裡面，有些是公務員，但也有適用勞基法的勞工，因此在政府機關上班的人，在請假問題上會有一個機關兩種制度的問題。

賴香伶認為，應該先調查政府雇員中，家中有12歲以下孩童的家長，多少人有請假需求，是否有請假以外的其他方式可以處理，比方說給薪或是給津貼等等，給假不給薪並不是唯一方式。

賴香伶說，因為疫情問題，因此這次所提的「防疫照顧假」有特殊性 、臨時性和緊急性，所以先做調查是必要的，這樣才知道同仁需要那些配套方式來協助。

賴香伶指出，民眾黨黨團及同仁辦公室，也有3位同仁身兼家長身分，自己在能力範圍內，不論勞基法適用與否，會提供全薪的「家庭照顧假」給同仁。

賴香伶表示，在法案上的相關規定確是沒有「防疫照顧假」，至於是否要對此提出整套的紓困或防疫相關特別條例，目前決定將不會用黨團名義。

賴香伶說，防疫照顧假、居家隔離、居家檢疫等等，過去都沒有處理過的經驗，辦公室會來研究，在假期時間上，思考援引性別平等法中的7天「家庭照顧假」延長的可行性。

賴香伶另指出，性平法的「家庭照顧假」是沒有薪資的，因此對於津貼的部分，將考慮採用生活照顧津貼或育嬰留停的概念，提案修「就業保險法」，相關的法規研議，會在開議前提出草案版本。

(中時 )