財政部賦稅署表示，108年11-12月期統一發票中獎號碼已於1月25日下午開出，特別獎獎金為新台幣1,000萬元，中獎號碼為59647042，特獎獎金200萬元中獎號碼為01260528，可兌領特別獎發票有13張、特獎發票有18張。

賦稅署提醒，民眾若對中108年11-12月期千萬元特別獎，要在今年2月6日至5月5日前往第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等兌領。

(工商 )