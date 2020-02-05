去年11-12月期千萬元特別獎 共13人中獎 16:492020/02/05 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部賦稅署表示，108年11-12月期統一發票中獎號碼已於1月25日下午開出，特別獎獎金為新台幣1,000萬元，中獎號碼為59647042，特獎獎金200萬元中獎號碼為01260528，可兌領特別獎發票有13張、特獎發票有18張。 賦稅署提醒，民眾若對中108年11-12月期千萬元特別獎，要在今年2月6日至5月5日前往第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等兌領。 (工商 ) #特別獎 #月期 #中獎號碼 #賦稅署 #獎金 也許您會感興趣 推薦閱讀 許銘春：防疫照顧假 不得視為曠工或扣全勤獎金 21:462020/02/02 財經 防疫照顧假 懶人包 21:562020/02/02 政治 元大人壽：年終獎金聰明用 放大效益 04:102020/02/03 投資理財 威力彩獎號開出 彩金上看4.1億元 20:572020/02/03 財經 台彩將金色鋁箔導入新款刮刮獎 讓彩迷有全新體驗 11:452020/02/04 財經 刮刮樂新體驗 首款金鋁箔「好運天天」上市 12:112020/02/04 生活 大樂透春節大紅包2／6結束 當天有機會中400萬元 13:092020/02/04 財經 2020武漢風暴》若研發出特效藥 成龍給百萬元人民幣獎金 09:402020/02/05 兩岸 爽爆！小7買報紙又中千萬 11-12月發票誕13位千萬富翁 10:562020/02/05 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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