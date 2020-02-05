聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股5日反彈遭遇11,600點附近大量套牢賣壓，終場漲幅收斂，就價量結構觀察，大盤短線較難一舉站上11,600點，加上肺炎疫情雖逐步得到控制，但並未完全排除，預期加權指數將在11,500點上下進行區間震盪。

類股方面，本周被錯殺的股票紛紛出現補漲，自動光學檢測廠牧德受惠5G需求及1月營收月增近5成，5日股價大漲逾9％，至於南亞科、宏捷科1月營收也雙雙優於預期，帶動整體功率放大器（PA）業者與記憶體族群聯袂上漲，反觀防疫概念股5日出現明顯漲跌紛歧，毛寶、花仙子遭受重挫。

個股方面，本周納入投資組合的華擎，新型冠狀肺炎尚未有效緩解，宅經濟持續發酵，5日強勢站上百元價位，若7日以前能守穩100元關卡，下周可望再帶出新一輪漲勢。

操作方面，大盤逐步止穩，但整體格局並未轉多，跌深個股搶短線反彈，獲利有限且風險較高，因此建議投資人現階段操作，應以短線回檔並未改變原有多頭格局的個股為主，同時以11,600點作為大盤多空的分水嶺。

(工商 )