倫元投顧分析師陳學進表示，台股5日開高震盪，終場上漲17.7點，漲幅0.15％，收在11,573.62點，櫃買指數同步收紅，終場上揚0.5點，漲幅0.35％，以142.39點作收。

三大法人方面，外資續賣5.39億元，投信續買0.14億元，自營商續賣42.64億元，惟外資於台指期貨市場持續加碼買進772口多單，累計淨多單部位為34,680口，心態呈現謹慎保守。

武漢肺炎疫情嚴重影響人類正常的生活作息與全球經濟發展，甚至造成全球股市出現恐慌性暴跌，然根據過往經驗，每當市場出現非理性下殺後，一旦利空逐步淡化，通常不用太久的時間，大盤將會再度大漲上來，相信未來也不例外。

個股方面，本周納入投資組合的廣穎，去年12月及第四季營收雙創去年高點，產業前景持續看旺，加上法人心態偏多，5日股價持續強勢上漲，續創波段新高。

台股3日再探11,138點低點後，近日由權王台積電回穩領頭，激勵大盤強勁反彈，印刷電路板（PCB）廠泰鼎-KY、板卡廠華擎、高速介面控制晶片廠祥碩、設備股牧德及矽晶圓龍頭環球晶等個股均同步勁揚外，具轉單效應的被動元件族群國巨、華新科、禾伸堂、大毅、記憶體族群威剛、群聯、愛普、廣穎、面板雙虎友達及群創也接續大漲。

此外，功率放大器（PA）業者宏捷科、穩懋、銅箔基板廠台光電、玻纖布廠建榮、光學股新鉅科、微機電概念股旺玖、LED廠光鋐及美容美體產品佐登-KY、麗豐-KY等跌深股5日也陸續出現反彈行情。

台股下檔在半年線或11,138點附近具強力支撐外，體質佳、前景旺、具未來性的績優股是未來可持續留意的重點。因此面對利空震盪築底的過程，不對的股票要懂得在反彈找賣點，對的股票則要懂得在拉回找買點，做好紀律化操作，短線疫情利空倒也不必過度擔心。

(工商 )