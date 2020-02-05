華冠投顧分析師吳官隆指出，台股防疫股及生技股持續有回檔的標的，疫情利多短線用畢。個股方面，本周納入投資組合的光磊，5日漲0.1元、收22.55元，10日線壓力位於23.5元，KD指標在38試圖止穩。本周三增量收小黑，周四若漲則轉為強勢格局。

他分析，美股4日大漲，道瓊指數上漲407點、收在28,807點，費半指數大漲3.12％，持續設法往上挑戰高點。亞洲股市當中，陸股5日震盪走揚，下午盤後上證指數上漲近1％，陸股3日大跌後連續二日微幅反彈。陸方採取寬鬆貨幣政策，加上限空令禁止融券，市場認為有可能會降準，陸股5日明顯反彈可惜無量，6日、7日將是陸股反彈能否延續的關鍵。

台股5日上半場受到記憶體、矽晶圓、跌深的被動元件反彈帶動而小漲，可惜尾盤壓回，終場指數僅小漲17點、收在11,573點，成交量1,575億元，留有量縮小黑K棒，而上櫃亦開高走低，收量增小紅K棒。

綜觀盤面，生技醫療、半導體、貿易百貨及金融保險漲較多，然因被動元件尾盤下殺而使漲點收斂，散熱模組與印刷電路板走勢亦不強。整體而言，5日有不少股票殺尾盤，顯見資金已有汰弱留強的換股動作。

(工商 )