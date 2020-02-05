運達投顧分析師洪任浚表示，美國那斯達克指數領先全球重要市場率先創下歷史新高紀錄，代表美國資金對於科技類股仍深具信心，短線武漢肺炎並不會導致斷鏈狀況，一旦利空消除後，也會反應該有的價值。個股方面，本周納入投資組合的環球晶，本益比（PE）低，股價仍相對便宜。

他指出，台股2月3日最大利空是陸股開市的重挫，未來將觀察2月10日科技業陸續復工後的狀況，只要復工情況未見失控，甚至開工日期再往後延，屆時基本面優異的跌深股將是率先反彈的族群。

5G相關族群是今年最大的主流方向，而5G可再細分為基地台、網通設備、高速運算等的首階段建置期，相關工程與需求仍存，中華電信預估7月將進入商轉，台灣大哥大與遠傳則在第三季開始商轉，而這些建置需求會在第一季和第二季出現。

5G商轉後會帶動高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）發展，美國高科技股谷哥、蘋果、亞馬遜等都有建置資料中心的計畫，一旦5G正式商轉後，也能夠快速進入實際應用階段。由於中國產能短期受阻，更有利於台廠後續接單。

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