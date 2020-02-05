香港知名電影監製人陳永雄2015年來台創立台北双喜電影發行公司，發行過《比利．林恩的中場戰事》、《血觀音》、《無雙》等多部鉅片，去年底被踢爆遭「神鬼女會計」陳玉玲A走上億元，4日再傳出包括李安的兒子李淳、作家藤井樹都是受害者。陳永雄5日開記者會揭開更多受害細節，他形容陳女行事低調，外貌樸實，這也是他從影30多年以來第一次受騙，「她說故事的能力和演戲能力相當強，讓我們防範意識很低，是我所見的人之中，演戲能力非常強的人，所有經過此事的人都被她騙。」

台北双喜電影發行公司陳永雄總經理。（江珮瑜攝）

接受媒體訪問時坦言，公司本來就有請會計師事務所定期查帳，但是在2019年1月有鉅額資金流動，讓他起了疑心，加上公司當時有一些莫名其妙的債主找上門，「大約1月25日時發現有幾筆非常大的帳，一問之下她就承認了。」陳永雄說，陳玉玲當時請他們不要報警，更編理由說是為了幫哥哥還賭債，當時公司要她坦承拿了多少錢，同時也追查帳務有多大落差，「我們希望給她一個坦白的機會，結果講金額的時候，她一點誠意都沒有，每天都在變，還是想編個故事混過去，讓我很生氣。」最後發現該女挪用公款高達1億1183萬7131元，目前只償還60萬元。

據悉，陳玉玲畢業東吳大學會研所，經熟人推薦進入公司工作，因陳永雄來自香港，不熟悉台灣稅務，公司草創時多靠陳女處理公司帳目，「她是用螞蟻搬磚的方式，一開始都沒有拿很多錢。」後來公司花了幾個月調傳票，發現很多筆大款項轉出，錢不只去了她的帳戶，還去了很多私人跟公司單位，還有同業的公司，陳永雄表示：「一共有176筆未授權的款項，大約24個我們不認識的公司，直到現在我們還無法完全搞清楚。」

陳永雄表示，公開訊息目的是希望若有其他受害者，能夠站出來指控這名女會計的惡行，也想知道金錢到底流向何方。該案台北地檢署已於去年12月17日正式依業務侵占罪起訴女會計陳玉玲，陳永雄強調，此案已是一個刑事訴訟，公司向她提告業務侵占及偽造文書。陳永雄最後表示，目前只經過初審，二審將於4月8日開審。

双喜電影發行過多部強檔巨片，包含李安執導的《比利林恩的中場戰事》。（資料照）

(中時 )