美國總統川普4日晚間的國情咨文演說變成了一場「實境秀」，不甩彈劾陰霾，為了在年底的選戰中連任，他福利大放送，授勳、發獎學金樣樣來，還上演全家大團圓，現場喜淚交織，宛如川普自己的主場，而「偉大的美國人」激情配合演出。

長達一個半小時的國情咨文演說看點十足，在民主黨人的場子裡，川普反客為主，精心安排各個橋段，幫美國大眾再次複習一遍自己的政績。他邀請派駐中東的軍人出席，為留在美國的妻兒送上意外大禮，一家人在眾人見證下溫馨團聚；他還現場頒發彰顯美國平民最高榮譽的「總統自由獎章」給一名保守派評論家，整場演說驚喜不斷，美國有線電視新聞網（CNN）形容，川普的國情咨文演說宛如一場「實境秀」。以下綜合美聯社、法新社、CNN、美國之音等媒體報導，帶您一覽當天賓客配合演出的激情瞬間。

●派駐阿富汗的美國陸軍中士受邀返國 與妻小驚喜團聚

派駐中東的美國陸軍中士威廉斯驚喜現身，與妻小團聚。（圖／路透社）

感謝美軍在中東的付出，川普在演說中述說美國陸軍中士威廉斯（Townsend Williams）一家的故事，威廉斯已四度外派，目前駐守阿富汗，為了保家衛國，長時間和妻小分開。昨晚，他的妻子艾咪．威廉斯（Amy Williams）以及一雙兒女都受邀出席演說，川普感謝他們付出之餘，一邊興奮宣布威廉斯已到現場，艾咪聽到消息，驚訝用手摀住嘴巴，一家溫馨大團圓。

派駐中東的美國陸軍中士威廉斯驚喜現身。（圖／路透社）

派駐中東的美國陸軍中士威廉斯驚喜現身，妻子艾咪相當驚訝。（圖／路透社）

派駐中東的美國陸軍中士威廉斯一家在國情咨文演說中大團聚。（圖／美聯社）

派駐中東的美國陸軍中士威廉斯突然返國，他的妻子艾咪激動落淚。（圖／路透社）

●意外的授勳典禮 保守派電台主持人獲頒「總統自由獎章」

保守派電台主持人林堡獲頒「總統自由獎章」，他開心對川普比讚。（圖／美聯社）

川普的國情咨文演說也一度演變為授勳典禮。他將象徵美國平民最高榮譽的「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom）頒給保守派電台節目主持人林堡（Rush Limbaugh）。現年69歲的林堡3日才宣布罹患肺癌第4期，他是共和黨代表人物，也是川普的忠實盟友。得知獲頒總統自由獎章，林堡一臉驚訝，隨後由美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為他配戴獎章。

美國第一夫人梅蘭妮亞為林堡配戴獎章。（圖／路透社）

●特別嘉賓 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多是特別嘉賓。（圖／美聯社）

川普演說其中一位特別嘉賓是委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó），他頌讚瓜伊多是真正、合法的委內瑞拉總統，公開支持瓜伊多拉下委內瑞拉現任專制總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。瓜伊多起立時，全場為他報以熱烈掌聲。

●殉職中東士兵遺孀激動落淚

在中東殉職的美國陸軍上士哈克遺孀凱莉及兒子蓋奇。（圖／美聯社）

演說也邀請了殉難中東美軍的遺孀。美國陸軍上士哈克（Christopher Hake）2008年派駐伊拉克時遭炸彈炸死，川普政府認為，炸彈是由伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）提供，川普特別提及美軍已在1月初成功狙殺蘇雷曼尼，他點名哈克的遺孀凱莉（Kelli Hake）及兒子蓋奇（Gage）時，凱莉激動落淚。

已故美國陸軍上士哈克遺孀凱莉落淚。（圖／路透社）

●打擊移民 遭移民殺害受難者家屬掩面啜泣

2018年底遭非法移民槍殺的瓊斯家屬喬帝。川普點名他時，他舉起右手擦拭眼淚。（圖／路透社）

川普的政績絕對少不了打擊非法移民。他除了邀請邊境巡邏隊副隊長歐帝茲（Roul Ortiz）出席，2018年底遭非法移民槍殺的瓊斯（Rickey Jones）的家屬喬帝（Jody Jones）也受邀。川普點名喬帝時，他舉起右手擦拭眼淚。

●獎學金大放送

費城小四女學生賈妮雅驚喜獲得獎學金。（圖／美聯社）

彰顯過去3年來政府幫助受薪家庭的政策，川普在演說中驚喜為一名小學生送上獎學金。費城小四女生賈妮雅（Janiyah Davis）和母親史蒂芬妮（Stephanie Davis）一同出席國情咨文演說，他們是單親家庭，川普說賈妮雅將獲得「機會獎學金」（Opportunity Scholarship），讓她可以自由選擇想就讀的學校。

川普的兒女也在觀眾席為老爸喝采。（圖／路透社）

(中時電子報)