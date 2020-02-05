武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情延燒，許多體育賽事受到影響，隸屬於美國PGA巡迴賽系列賽的中國巡迴賽，原訂在中國大陸海口市舉辦的2020賽季的第一場資格賽取消，將改到新加坡進行，比賽時間2月25日到28日，選手們今天都已經收到通知。

今年PGA中巡賽總共有3場資格賽，今年1月7日到10日已經在大陸廣州進行國內資格賽，持有大陸護照的球員才能參加，接下來還有兩場國際資格賽供大陸以外的選手參與，第一場是2月25日到28日原訂在大陸海南島海口市，現在要改在新加坡樂古浪高爾夫俱樂部進行，第二場則是3月3日到6日在泰國普吉島的樂古浪高爾夫俱樂部舉辦，隨著新型冠狀病毒疫情升溫，PGA官方決定緊急更換第一場資格賽比賽地點。

PGA中巡賽執行長卡爾森（Greg Carlson）表示：「考慮到目前大陸發生的疫情，我們認為針對賽程做出一些調整是最好的方法。」

2020中巡賽正式賽季將於3月26日到29日三亞錦標賽展開，中巡賽官方表示會持續密切關注疫情，評估是否會影響球季開打。

(中時 )