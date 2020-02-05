金門縣野生動物救援暨保育協會選擇在空曠的農田，野放短耳鴞回到大自然。（李金生攝）

短耳鴞振翅高飛，一溜煙就消失在遠方的農田（李金生攝）

1隻保育類猛禽短耳鴞在金門青嶼「路倒」，縣野生動物救援暨保育協會發現牠的足爪遭利器割傷出血，懷疑曾被違法短暫飼養，獲救時一度拒食，還好經1個月悉心調養後恢復飛行能力，今（5）日下午在歐厝農田野放重返大自然。

這隻列為2級保育類野生動物的短耳鴞是在1月4日於青嶼村被張姓農友發現癱倒在農田，兩腳趾爪皆被剪短且可見血，一直飛不起來。縣議員董森堡據報轉交縣野生動物救援暨保育協會救治，發現牠可能曾被短暫飼養又放飛，精神活力不佳，在緊急包紮處置後，給予皮下輸液及止痛安置，並在室內減光飼養，降低人為干擾。

短耳鴞起初不願進食，只能靠人力塞食維持營養，經過數周照養後體重增加，且精神食慾也漸恢復，飛行能力也達野放標準。但因牠失去利爪，等於失去獵捕覓食能力，獸醫師特別對牠施行麻醉，將其遭剪平的鈍爪磨尖，讓牠重返天空後，可以自行獵食過活。

該協會表示，短耳鴞受傷的足爪應是人為利器造成，這種行為已違反野生動物保育法第18條規定：「保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用」，違反者可依同法第42條處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金。若因而致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

該協會呼籲民眾若拾獲保育類動物，勿自行飼養，應就近聯絡中央或地方野生動物保育業務主管單位，如金管處或金門縣政府協助專業救傷安置，避免因不當收容飼養，造成傷害或觸法。

(中時 )