嘉義縣布袋觀光魚市場10多年前，也因當地公所依規定無法協助清運垃圾。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子果菜市場攤商控訴農會不按租約清運垃圾，日前到朴子市農會大門前倒垃圾抗議，4日雙方達成暫時性協議，農會取消原訂2月1日起不收垃圾的措施，下周會與朴子市公所討論垃圾處理事宜。攤商自治會長陳歆婕強調，若農會屆時不顧他們反對，仍執意要求攤商自行清運，將不排除繼續抗爭。

公所依《廢棄物清理法》規定，無法清運市場產出的事業廢棄物，故農會從去年委託私人清運公司處理，一整年花了190萬元；農會表示，無法繼續負擔清運費，才做此決議，目前提供攤商1個月寬限期，視情形再做調整，另11日會同公所，看那邊是否能訂定條例處理市場的垃圾。

嘉義縣布袋觀光魚市場10多年前，也因當地公所依規定無法協助清運垃圾；嘉義區漁會布袋漁產品直銷中心主任蔡士仁指出，當時改由私人清運公司處理，每月則多支付16萬元，但從未調漲租金，目前承租攤商共157攤，依區域不同，月繳1萬6000元至7200元不等。

蔡士仁補充，魚市場雖然全部租滿，但除支出清運費用，還有汙水處理費、環境清潔費及硬體維修費等，還要繳交地租給嘉義縣政府，此外，前幾年還花不少錢在消防安全設備上，收取的租金扣除成本，實際盈餘也不多，只是沒有虧損而已。

陳歆婕說，農會以每日每坪45元向攤商收租金，坪數較大的攤商月繳近3萬元，農會竟不按租約清運垃圾，屋頂漏水也不來修繕，更讓他們氣憤難耐的，1度電還收費8元，她光一台冰箱的電費就月繳8000元，籲農會別再漠視攤商權益，正視他們提出的訴求。

(中時 )