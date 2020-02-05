國際鐵礦反彈上揚 每公噸站上83.05美元 16:592020/02/05 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國際鐵礦砂一度每公噸跌破80美元大關後，今（5日）又反彈上揚。中鋼表示，由於巴西及澳洲鐵礦皆有供應吃緊的疑慮，且大陸部份未受交通管制的鋼廠仍計劃維持全產，在增補庫存的需求激勵下，5日國際鐵礦砂現貨價每公噸上漲3.25美元，達到每公噸83.05美元左右。 對此，中鋼執行副總經理黃建智表示，只要鐵礦砂價格能維持穩定，則將有利整體鋼市的穩定發展。 (工商 ) #鐵礦 #國際鐵礦砂 #中鋼 #元大關 #供應 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸發改委：多部門設立生活物資保障組 11:002020/02/03 財經 發改委：推動防疫、能源、物流等企業盡快復工 12:092020/02/03 財經 疫情燒向匯市 在岸、離岸人民幣失守7元大關 12:292020/02/03 財經 潤隆強彈1.1元 股價重返60元大關 13:252020/02/04 財經 《國際產業》武肺疫情導致供應斷鏈，現代南韓廠周二起逐步停工 14:152020/02/04 財經 1分鐘讀財經》鄭州封城 iPhone組裝大廠危險 08:122020/02/05 財經 中鋼集團旗下中聯資源：轉爐石不會溶出有害物質 10:262020/02/05 財經 強信-KY大陸廠預計10日復工 10:452020/02/05 財經 《汽車股》搭上特斯拉衝鋒車，聯嘉股價續飆 10:512020/02/05 財經 《國際經濟》武肺打擊供應鏈，世銀：將下修全球成長預測 13:072020/02/05 財經 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 華為抗美太激勵！ 陸手機品牌獵殺台IC設計大廠挖人才 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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