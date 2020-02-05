國際鐵礦砂一度每公噸跌破80美元大關後，今（5日）又反彈上揚。中鋼表示，由於巴西及澳洲鐵礦皆有供應吃緊的疑慮，且大陸部份未受交通管制的鋼廠仍計劃維持全產，在增補庫存的需求激勵下，5日國際鐵礦砂現貨價每公噸上漲3.25美元，達到每公噸83.05美元左右。

對此，中鋼執行副總經理黃建智表示，只要鐵礦砂價格能維持穩定，則將有利整體鋼市的穩定發展。

(工商 )