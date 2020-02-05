氣動元件大廠亞德客-KY今（5）日公布，自結去年第四季淡季不淡，合併營收人民幣近9.46億元，折合新台幣40.93億元，合併營收不單創單季新高，EPS也攀升至4.38元，改寫單季及同期新高。去年合併營收新台幣158.96億元，創歷史新高，EPS為14.42元，是歷年第三高。

亞德客今日也宣布，亞德客各大陸子公司原配合所在地政府相關規定延長過年假期至2月10日全面開工。目前考量配合所在地政府防疫政策，以及提供員工較健康安全之工作環境，並確保公司營運效率，決定開工日延後至17日，並視疫情後續發展再做適當調整。亞德客二月工作天數減少，二月份營收將不如預期。影響程度需視疫情後續發展及客戶端的員工回工率而定。

亞德客公布自結去年第四季合併營收為人民幣9.46億元，季增4％，年增幅18％；營業毛利4.49億元；毛利率為47.5％，季增8％，年增20％；營業利益近2.48億元，季增10％、年增37％；合併稅前盈餘2.52億元，季增74％，年增23％；合併稅後淨利近1.92億元，季增94％，年增25％。

折合新台幣計價，去年第四季合併營收40.93億元，季增2％，年增14％；營業毛利近19.45億元，季增5％，年增17％。營業利益近10.73億元，季增7％，年增33％；稅前盈餘10.91億餘元，季增69％，年增19％；合併稅後淨利為8.29億元，季增89％，年增22％，EPS攀升至4.38元。

亞德客自結去年合併營收人民幣35.58億餘元，年增4％，營業毛利為16.62億餘元，年增1％，毛利率為46.7％；營業利益9.02億餘元，年減1％；稅前盈餘8.29億元，年減1％；合併稅後淨利6.1億元，年減2％。

亞德客去年合併營收以新台幣計價為158.96億餘元，年增2％；營業毛利74.26億元，較去年同期減少1％；營業利益近40.29億元，年減3％；稅前淨利37.02億餘元，年減3％；集團稅後淨利27.26億元，EPS為14.42元。

(工商 )