「108學年度高中木棒聯賽」10日起在高雄及嘉義共8個場地點燃戰火，共43支隊伍較勁，包括4支生力軍加入。並首度開辦「高中棒球軟式組聯賽－女子組」賽事，提供女子棒球全新的舞台。

高中棒球聯賽首次開辦女子組，體育署長高俊雄（右2）贈送紀念本壘板給參賽學校。（學生棒聯提供）

教育部體育署長高俊雄表示，學生棒球聯賽至今已經邁入31年，各級學校隊伍上升至979隊，球員逾1.5萬人，對棒運的發展是相當重要的里程碑。

4支生力軍分別為苗栗大成高中、屏東大同高中、宜蘭羅東高工以及高雄市新光高中，今（5）日記者會特別頒贈賽事專屬本壘板以示歡迎。

至於首度開辦的「高中棒球軟式組聯賽－女子組」，則由新北秀峰高中、苗栗大成高中、台北華江高中、台北士林高商參賽，大會頒贈全新LOGO的本壘板，提供女子棒球全新的挑戰，讓棒球不受性別限制，更加融入生活。

高俊雄希望未來能有越來越多女性球員勇於挑戰、勇敢追夢，揮出人生的全壘打，打造與眾不同的「女棒新勢力」。

記者會還邀請到中華職棒統一獅隊羅暐捷（107學年度打擊獎第3名）及邱智呈（107學年度最佳10人－右外野手）出席。羅暐捷勉勵球員，每場比賽都要全力拚戰，拿出最好的表現，為球隊爭取最高榮耀。邱智呈則提醒球員透過比賽自我成長，也別忘了享受比賽。

高中木棒聯賽比照以往分為4階段，第1階段分為8組，每組取3隊晉級。第2階段由24隊再分為8組，每組取第2隊晉級第3階段。第3階段16強分4組，每組取3隊晉級第4階段，分組第1將被列為種子隊，第4階段採「淘汰排名賽制」，12支球隊將於最後階段全力搶勝，冠軍將於3月2日產生。

此外，賽事轉播將由智林體育台及ELEVEN SPORTS負責，相關賽事及轉播訊息，可前往學生棒球運動聯盟官網或粉絲團查詢。

(中時 )