新北市林口區今(5)下午3時許發生一起死亡車禍，一名44歲的陳姓騎士沿著105縣道往林口高爾夫球場方向騎乘時，在距離球場約500公尺處疑遭擦撞，滑至逆向車道，此時剛好一台大卡車開了過來，閃避不及輾了過去，導致陳男臟器外露，當場死亡，車禍也造成交通一度壅塞，警方已到場交管，詳細事發原因仍待進一步釐清。

車禍造成當地交通壅塞。(摘自臉書「八里」社團)

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