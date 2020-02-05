林口死亡車禍 騎士擦撞滑至對向 遭大卡車當場輾斃 17:042020/02/05 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 騎士當場遭輾斃。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口區今(5)下午3時許發生一起死亡車禍，一名44歲的陳姓騎士沿著105縣道往林口高爾夫球場方向騎乘時，在距離球場約500公尺處疑遭擦撞，滑至逆向車道，此時剛好一台大卡車開了過來，閃避不及輾了過去，導致陳男臟器外露，當場死亡，車禍也造成交通一度壅塞，警方已到場交管，詳細事發原因仍待進一步釐清。 車禍造成當地交通壅塞。(摘自臉書「八里」社團) (中時 ) #林口 #死亡 #球場 #車禍 #卡車 也許您會感興趣 推薦閱讀 出現症狀被要求「長庚就診」 男竟對護理師動粗 11:322020/02/01 生活 林口男就診「落跑」衛生局找到人排除染武漢病毒 22:072020/02/01 生活 兒童口罩荒 林口阿姨蔡淑君暖發1100片 13:352020/02/02 生活 聯結車撞8汽機車1死3傷 飛越護欄驚悚畫面曝光 16:042020/02/03 社會 2020武漢風暴》菲律賓發生第一起境外死亡案例 陸境內死亡已超越SARS 04:462020/02/04 國際 洋基球場增設包廂！與啤酒商合作、座位大砍逾800席 11:362020/02/04 體育 全家走春丟了男童渾然不知 林口警助團圓 14:222020/02/04 社會 林口檢疫所不在林口 議員服務處電話被打爆 14:562020/02/04 政治 耐銳利科技林口新創園總部 6日啟用 04:102020/02/05 產業．科技 時代的眼淚！ 味全龍隔21年開訓了 13:562020/02/05 體育 社會熱門新聞 林口死亡車禍 騎士擦撞滑至對向 遭大卡車當場輾斃 - 社會 前女友控性侵 桃園男戴套失誤逃過一劫 - 社會 人夫偷情自拍嘿咻藏「D槽」 老婆開PC炸裂醋罈 - 社會 嘉檢法拍1400萬麥拉倫超跑 763萬賣出 - 社會 【熊貓使壞1】4賤招整外送員 惡意派單害慘死街頭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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