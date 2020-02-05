一名徐姓男子日前因車禍至派出所製作筆錄，事後就將身分證放在新湖分局湖口派出所內沒取回，但事後他不斷在竹科與湖口工業區附近犯下連續竊案被警方鎖定，徐男卻渾然不知，還大搖大擺到派出所拿回證件時，立刻被值班員警認出身分當場逮捕將他移送法辦。

據了解，徐嫌日前因發車禍，遭警方傳喚到派出所說明事發過程，事後自己忘了帶走身分證，徐男一度以為身分證遺失。但這段期間他因為無業缺錢，四處在桃園、新竹科學園區等地偷竊為生。

警方調查，徐嫌大小東西都偷，從超商商品、到洗車場投幣機，也尋找停車場內小貨車，搬走車上貨物及財物，甚至到社區大樓闖空門，經方調閱監視器後，確認徐嫌身分，原本就積極跟監埋伏準備逮人。

但徐嫌卻想起自己的身分證可能掉在派出所，竟裝作沒事般，不知自己早已遭鎖定，大辣辣的前往湖口派出所向員警詢問取件，未料進入派出所準備拿回證件時，被值班員警認出而當場逮捕。警方訊後依竊盜罪將他移送法辦。

(中時電子報)