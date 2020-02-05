▲南投縣沒有健保藥局的原住民鄉鎮信義鄉，口罩實名制上路，將由信義鄉衛生所取代販售。（楊樹煌攝）

▲南投縣偏鄉鹿谷鄉也沒有健保藥局，口罩實名制上路，亦將由鹿谷鄉衛生所代售。（楊樹煌攝）

武漢肺炎疫情升溫，造成搶購口罩之亂，中央決採「口罩實名制」，改由健保藥局販售，今6日起將上路，南投縣的信義和鹿谷兩鄉沒有健保藥局，南投衛生局長黃昭郎表示，這兩個沒有健保藥局的鄉鎮將責由衛生所替代發售。

由於偏鄉幅員遼闊，立委馬文君和許淑華表示，將會建請中央因地制宜，增加發售地點，以達便民；另縣內各健保藥局，據埔里幸福藥局藥師林坤地表示，今天中午他們都已收到口罩，明天正常發售沒有問題。

有關口罩販售明天起採實名制，民眾要用健保卡每人7天限買2片，健保藥局部份，據埔里幸福藥局藥師林坤地表示，首日要販售的口罩，今天他們都已收到，成人200片、孩童50片，所以明天正常發售不會有問題，只是政策敲定速度太快，配套措施仍未建置完成，如目前健保的電腦專線，尚未完成連線，如何作業，恐會造成混亂。

林藥師也指出，幸福藥局有3位藥師，18位助理，人力充足，電腦如未完成連線，暫時他們用人工作業，讓患者簽名附帶健保卡影印，來彌補應變，大型企業藥局可應付，但1-2人的小藥局恐會有困難，值得政府加速訂出緊急應變之道。

另偏鄉南投縣，有關原住民鄉鎮的信義鄉和仁愛鄉，鄉面積都比彰化縣大，各村、各部落與單一販售點的距離遙遠，加上交通不便，如仁愛鄉只霧社1家健保藥局，信義鄉沒健保局，改由衛生所販售，也只有1處，原民長輩或有就醫需求的婦孺，要購買口罩都有困難，為免他們淪為「防疫邊緣人」，如何因地制宜，確是值得中央再檢討。

(中時 )