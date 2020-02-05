不動產代銷產業者海悅(2348)1月合併營收1.7億元，創歷年同期新高，連續5個月創歷史同期新高表現。海悅表示，1月適逢農曆春節假期，然受惠包銷個案包括土城區-土城日月光、新店區-宏普中央公園、中壢區-冠德青璞匯、龜山區-竹城A7甲子園以及台南永康區-聯上康橋等持續開出紅盤，推升1月合併營收年增率達261.57％。

海悅指出，農曆春節開市後，新莊的海悅花園、桃園的昭陽天匯以及台南善化區的聯上APPLE等個案將陸續進場銷售，代銷本業可望穩健成長。

在轉投資部份，海悅繼去年與達麗建設共同參與台中土地標售案後，今年1月再與亞昕國際與新潤興業，以總價52.35億元，共同取得台北市南港區興中路1,625.94坪建地及建照，海悅持股10％，未來將推出純住宅大樓，總銷金額突破百億。

此外，海悅為擴展業務，多角化經營，已跨足自地自建業務，子公司「悅大建設」於鳳鳴重劃區推出的微笑海悅案，目前已購戶數奔向六成，預計將在2021年以全部完工法交屋認列；另一子公司「海研建築」，海悅持有7成、今年首季將推出新莊總銷約15億元的海悅花園，目前預約市況熱絡，其總銷金額約15億元，預計2023~2024年以完工認列挹注投資收益。

(時報資訊)