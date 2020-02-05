隆田酒廠本周起調派員工，3班制24小時生產半公升瓶裝酒精。（劉秀芬攝）

隆田酒廠本周起調派員工，3班制24小時生產半公升瓶裝酒精。（劉秀芬攝）

隆田酒廠3班制24小時生產半公升瓶裝酒精，竹南製瓶廠貨車載貨入廠。（劉秀芬攝）

隆田酒廠廠長鍾國材呼籲民眾，酒精是危險易燃物品，不要搶購囤積。（劉秀芬攝）

民眾買不到口罩改買酒精噴口罩消毒，全省出現搶買酒精現象。台灣菸酒公司唯一生產酒精的台南隆田酒廠，本周起3班制24小時生產半公升瓶裝酒精，每天約可生產6500打，全數由總公司管控分配，而且6日起各營業處不再販售散裝酒精給一般民眾，有大量需求機關團體需直接與台酒公司接洽。

台酒公司隆田酒廠表示，5日酒精販售數量由總公司分配，每人限購兩瓶，早上7點多就有人來排隊，開始營業後240張號碼牌一下子就發光，6日起的銷售數量也是由總公司決定。

此外，一般民眾購買散裝酒精，只到5日營業時間為止，機關團體、公司行號欲購買大量散裝酒精，需直接與台酒公司接洽。5日下午提著桶子去買散裝酒精的民眾表示，幸好有買到。

隆田酒廠廠長鍾國材也呼籲民眾，酒精是危險易燃物品，民眾不要搶購囤積，以免發生危險。

影片連結https：／／youtu.be／dW0DIqi9-OM

(中時 )