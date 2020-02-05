香港新型冠狀病毒肺炎疫情仍在擴散，為防堵疫情，傳出港府擬要求所有從大陸入境的旅客進行居家隔離14天。

香港確診新型冠狀病毒肺炎病例持續增加，並已出現本地傳播情況。華盛頓郵報5日引述消息人士透露，香港政府擬擴大強制檢疫措施，要求所有從大陸入境的人士，包含香港居民及外籍人士在內強制隔離14天。據稱，因應疫情，港府也在考慮關閉啟德郵輪碼頭。報導稱，港府擬要求自大陸返港的香港民眾居家隔離，但未透露針對外籍人士的隔離規劃。

此外，南華早報5日引述知情人士透露，港府擬在5日宣布延長政府部門員工在家工作安排至2月16日，並同時公布新一輪限制大陸旅客入境香港的措施。

香港特首林鄭月娥在1月31日公布，公務員在家中工作安排將延長至2月9日，除了緊急、必須公眾服務外，政府下星期起亦應提供基本、有限度公共服務，各個部門首長會按實際情況再作安排，之後每星期亦會檢視全面恢復服務的日期。她同時呼籲私營機構及非政府機構，按政府政策目標，彈性安排員工上班。

(工商 )