經濟部標準檢驗局與財團法人中華民國消費者文教基金會共同合作，在量販店、百貨商行等販售地點等通路，隨機購買12件不同廠牌的保潔墊進行檢驗，檢測結果發現「品質項目」全數符合國家標準規定，「中文標示」計6件不符合規定。

標檢局說，民眾為維持床鋪的潔淨，阻隔髒污及水分滲入床墊，使用保潔墊可以使床鋪睡起來更舒適，還能延長床墊壽命部分。為確保市售保潔墊的品質安全，

標檢局指出，這次抽驗檢查下，品質項目的「游離甲醛」、「有機錫」全數符合國家標準規定。不過在中文標示上，總計有6件不符合「織品標示基準」規定，像是未標示「製造商名稱、地址、電話」，纖維成分、生產國別及洗燙處理方法未於本體附縫標示，以及外包裝上纖維成分未以正確中文學名或慣用名稱各別標示名稱及含量，且與檢測結果不一致。

標檢局說，雖然保潔墊商品非屬該局公告應施檢驗品目，不過中文標示不合規定，已函請經濟部中部辦公室依「商品標示法」規定處理。

標檢局提醒，在購買保潔墊時，要注意國內產製標示製造廠商或委製商名稱、電話及地址；進口康品擇應標示進口廠商名稱、電話及地址。挑選保潔墊商品時，除以手觸摸檢視表布質感、材質舒適性、保暖度、厚度及尺寸外，觀察填充物是否夾雜不明雜質及注意有無刺鼻異味。留意商品標示所列的注意事項及洗滌方式，若可水洗，則最好先以清水洗滌過，以減少吸附在其表面化學物質含量。

(工商 )