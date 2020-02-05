鋼琴家顧斯克喜愛法國音樂家德布西的作品，為了讓德國人對德布西有更深入認識，他耗時20年，翻譯450封德布西的書信，並在2018年出版。（摘自網路截圖／李欣恬台北傳真）

師承一代鋼琴大師米開朗傑利，鋼琴家顧斯克（Bernd Goetzke）作育英才之外，喜愛法國音樂家德布西的他，也投入翻譯書信工作，一切都是為了讓德國人對德布西有更深入認識，前後共耗時20年，翻譯了450封信。

顧斯克表示，德國人普遍對德布西有錯誤的認知，「很多德國人，認為德布西討厭德奧文化，討厭德國人，但事實上，德布西從小就很喜歡莫札特，也曾經是華格納的大粉絲，只是後來他認為不應該重複別人，而是開創屬於自己的音樂道路。」

顧斯克出生於1951年，任教於漢諾威音樂大學，自25歲受聘至今，對於教育不遺餘力，創辦德國資優兒童學會，同時擔任國際漢諾威獨奏家計畫總監，培育許多音樂人才，參與國際大賽都有亮眼成績。這回首次來台，將在國際大師鋼琴大賽擔任評委。

顧斯克表示，他從德布西的書信，對他的為人處事有更多了解，把法文書信翻譯成德文，並不是件容易的事，他前後花了20年，工程浩大，但有更多人能讀到不一樣的德布西，顧斯克樂此不疲。

(中時 )