田尾鄉長林守政說，許多鄉民聽聞怡心園將拆除表示不捨，但縣府與工程單位考量整體規劃，還是決定將其拆除，非常可惜。(吳建輝攝)

附近店家表示，怡心園整建大家都樂觀其成，但長達一年的工期可能會影響到附近攤商的生意。(吳建輝攝)

田尾公路花園已經落寞許久，一般來說民眾多在農曆年前，到田尾購買花卉，過年連假期間不會選擇到田尾來，沒有新亮點讓遊客覺得了無新意。(吳建輝攝)

彰化田尾公路花園「怡心園」拆定了，內政部「城鎮之心工程計畫」將斥資1億5千萬元，串聯公路花園12公頃的旅專區，將田尾打造成一個大公園，變成一個觀光遊憩與在地民眾休閒兼具的開放空間，預計下周一開工，完工後可望為沒落已久的田尾公路花園帶來新契機。

田尾城鎮之心工程將在下周10日開工，預計明年１月竣工，除保留現有樹木，四面佛、遊客中心及納骨塔，其他人工建築像怡心園牌樓，周圍造景、公仔等都將拆除，附近店家表示，怡心園整建大家都樂觀其成，但長達一年的工期可能會影響到附近攤商的生意。

附近店家表示，田尾公路花園已經落寞許久，一般來說民眾多在農曆年前，到田尾購買花卉，過年連假期間不會選擇到田尾來，因為沒有足夠吸引民眾的地方，公路花園也沒有新景點，讓遊客覺得了無新意，而近年政府的發展重心也移至溪洲公園，那邊的設施相較完善，遊客寧願到花博也不會來田尾。

田尾鄉長林守政表示，1億5千萬預算將用在改造怡心園及百景園，占地七公頃的怡心園將整體規劃成大草皮，外圍將設置環園步道，還會有一個5百坪的親子公園，而百景園將打造一個全新的展覽館，未來將提供民眾一個展示花卉的空間。

林守政說，面對附近攤商的疑慮，當然是希望能夠將影響降到最低，建設勢必會有過渡期，但最重要的是未來，整個怡心園整治完畢後，是否能夠達到所預期的效益，也有許多鄉民聽聞怡心園將拆除表示不捨，但縣府與工程單位考量整體規劃，還是決定將其拆除，非常可惜。

(中時 )