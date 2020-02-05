陸國家衛健委：新型肺炎出院標準 全國統一 17:142020/02/05 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國家衛生健康委員會5日發布消息，表示全大陸肺炎患者，出院標準統一。(取自中新網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛生健康委員會於2月5日發布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第五版)》，其中表示，新型冠狀病毒感染的肺炎患者的出院標準需達「體溫恢復正常3天以上、呼吸道症狀明顯好轉」的基礎上，以及「肺部影像學顯示炎症明顯吸收、連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性(採樣時間間隔至少1天)」，才可解除隔離並出院或根據病情轉至相應科室治療其他疾病。 此外，大陸國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅5日表示，這幾個標準對於全大陸都是適用的，不存在湖北另實行其他標準的問題。 (旺報 ) #標準 #大陸 #國家 #肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》武漢肺炎恐重創全球經濟！美股暴殺603點 05:452020/02/01 財經 喝大蒜水可防疫？ 專家：偏方別亂信！ 10:452020/02/01 生活 跟進？印度也要禁止口罩出口了 11:112020/02/01 國際 他怕染武漢肺炎「喝75%酒精」自我消毒 下場出爐了 11:322020/02/01 兩岸 比武漢肺炎更致命 美流感超過8千死！ 15:462020/02/01 生活 2020武漢風暴》新英格蘭醫學：武漢肺炎美首病患 靠這款藥物好轉 16:172020/02/01 國際 武漢肺炎秒打垮陸公衛體系？網神解 16:452020/02/01 日常 泰國日本確診比台灣多？原因找到了 20:022020/02/01 日常 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 防武漢肺炎！北市動物園定期消毒 落實勤洗手 09:562020/02/03 生活 兩岸熱門新聞 湖北台辦： 900台胞心急如焚返台 盼台積極配合 - 兩岸 - 旺報 國台辦：在陸台胞確診3例 已向台通報疫情36次 - 兩岸 - 旺報 2020武漢風暴》陸管控口罩各出奇招 廈門每日搖號抽獎 - 兩岸 新型冠狀病毒肺炎 專家曝最危險的地方 - 兩岸 旺旺護台灣 水神抗菌液免費供應 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。