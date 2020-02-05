大陸國家衛生健康委員會於2月5日發布《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第五版)》，其中表示，新型冠狀病毒感染的肺炎患者的出院標準需達「體溫恢復正常3天以上、呼吸道症狀明顯好轉」的基礎上，以及「肺部影像學顯示炎症明顯吸收、連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性(採樣時間間隔至少1天)」，才可解除隔離並出院或根據病情轉至相應科室治療其他疾病。

此外，大陸國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅5日表示，這幾個標準對於全大陸都是適用的，不存在湖北另實行其他標準的問題。

(旺報 )