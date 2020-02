你常使用電腦瀏覽器登入 YouTube 觀看影片嗎?多年以來,YouTube 持續優化桌面版登入首頁,來導入最新的技術與設計潮流,提升使用體驗。不過在啟用新版 YouTube 首頁之際,通常都會保留沿用舊版本的選項。不過為了讓與時俱進的設計能讓更多用戶體驗得到,Google 已經宣布將會從 3 月起停用傳統 YouTube 登入頁面,強制美個用戶都使用新版的登入畫面。

Google 近年來跟隨趨勢,持續優化 YouTube 介面,包含加入暗色模式(Dark Mode),並依據該品牌所創的 Material Design 風格持續微幅調整 YouTube 首頁。不過一直以來在推出新版首頁的同時,都仍舊提供使用者可以仍舊採用舊版頁面的選項,以免在新版頁面中,一下難以適應,找不到自己想要尋找的影片資源。不過,根據官方公告,為了讓近幾年來所導入的新功能都能讓更多用戶體驗得到,已經宣布 3 月將會中止提供沿用舊版 YouTube 的選項。目前仍在使用舊版 YouTube 首頁的用戶,在近期登入時將會收到「Switch to the new YouTube」的提醒,並且會提供當前的瀏覽器版本是否可支援(新版 YouTube 首頁)的資訊。

據了解,Google 這一次並沒有確切公布全面實行新版首頁的日期,但預定會在 3 月期間正式執行。且目前似乎沒有提供任何辦法,讓使用者持續使用舊版介面。若你是慣用舊款 YouTube 介面的用戶,不如趁早擁抱改變,提前適應全新的 YouTube 首頁吧。

除了 YouTube 電腦版登入頁面的更新,全球更多用戶所期待的,或許是 YouTube Kids 這一款 App 能夠在更多地區上線。為了符合兒童線上隱私保護法(Children's Online Privacy Protection Rule,簡稱COPPA)的規定,YouTube 先前已經針對創作者以及營利辦法作出修正,每一支上傳的影片都須標示是否是為兒童族群所製作;而專門鎖定兒童族群的頻道,會被限制廣告投放功能(換言之,限制可營利的資格),並且關閉部分功能,例如通知(notification)以及評論(comments)。為了讓兒童(YouTube是指13歲以下)能順利觀賞YouTube上的內容,官方是建議家長或照護者可以使用YouTube Kids App,但這一款App並未在全球所有地區上線,目前在台灣也仍舊無法順利下載得到,影響不少使用者的權益。

(中時電子報)