不畏大巨蛋工程延宕影響，根據實價資料顯示，位於光復南路上4層樓千坪老舊住商大樓，屋主持有5年淨賺2億餘元，還不加計租金收益，據查賣方為元大馬家，業者表示，元大家族近來著眼北市精華區房地產，不管是一般交易市場或是公部門標售，標的物包含土地所有權甚至地上權案，只要地段佳，均有所斬獲。

根據內政部實價資料顯示，位於大安區忠孝東路以及光復南路上的屋齡超過40年住商大樓千坪大型店面，包含地下2樓停車場至地上2樓共10戶，2019年11月以總價10.4億元出售，相較前一手2014年9月交易總價8.29億元，持有者5年大賺2.11億元，平均年賺4000餘萬元，還不加計商場租金收益。

據了解，該店面由元大馬家二代馬維欣名下房地產投資公司、以「信石躍馬」名義在2014年9月砸下8億2880萬元，買進星展銀行持有的光復南路千坪大型店面，包括地下2樓至地上2樓共10戶，此次出售予麗園有限公司，據查買方為僑外資、有資產管理投資背景。

商仲業者透露，該筆交易物件目前一、二樓店面由星展銀行以及港式飲茶餐廳分別承租，而B1近期由私人健身房進駐，B2為停車場使用，故店面均已滿租狀態，以當地行情推估，換算整個商場租金月收益可達210萬元，年投報率可達2.5%以上。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，躍馬系列投資北市房地產積極，「躍馬壹號」2014年斥資10餘億元，向頂新集團旗下的頂禾開發，買進敦化南路上帶建照的近200坪土地；2016年7月以「躍馬貳號」砸下52億元買進「佩芳大樓」，進行改裝後，由共享辦公業者「JustCo」承租14~20樓，共7個樓層、逾1800坪，月租金達570萬元，低樓層做酒店式寓所。

而元大集團近年也積極從政府手上搶下不少精華區地段，2015年3月，元大人壽以每坪破千萬的單價拿下北市一江街土地，締造國產署標售土地所有權每坪最高的地王紀錄；2018年9月，元大銀以總價82億餘元取得空軍活動中心地上權案，拆算每坪地上權單價約720萬元，也創下每坪單價最高的地上權紀錄；2019年12月元大人壽以總價53.3億元、溢價率近3成，取得松江南京地上權案。

(中時電子報)