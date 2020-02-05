台灣物理年會在屏東大學舉辦，因適逢武漢肺炎防疫期間，特地將壁報發表改在室外舉行。（林和生攝）

台灣物理年會在屏東大學舉辦，因適逢武漢肺炎防疫期間，與會人士入場前都必須消毒。（林和生攝）

台灣一年一度的科學界盛事台灣物理年會，5日於屏東大學熱鬧開幕，因當逢武漢肺炎疫情升溫，主辦單位絲毫不敢大意，除將壁報發表安排在室外舉行，與會人士也都必須進行消毒，並取消晚宴等行程，盼將防疫工作做到滴水不漏。

屏東大學校長古源光指出，台灣物理年會研討範圍涵蓋理論與實驗、天文到生物物理以及材料到元件等；屏大去年5月獲悉承辦，這也是20幾年來首次移師屏東，當時心情是很雀躍，無奈疫情攪局，為了辦好這產學界的年度大事，事前已經過多次沙盤推演。

「確實討論過取消的規畫」，古源光透露，但在評估目前國內確診病例以境外移入為主，除從事醫療照護工作或與確診病例曾有密切接觸者外，一般大眾在社區感染風險相對較低，因此相關學術議程決定照常舉行。

為此，屏大也作好相關防疫措施，以過去總在室內展示的壁報發表，這次特地搭設棚架，改於室外舉行，且安裝電風扇、保持空氣流通，也讓發表者有更好的開放空間進行研討，至於與會人士都必須量額溫、雙手消毒，連可能近距離接觸的晚宴都決定取消。

台灣物理學會理事長賈至達對此給予高度肯定，並強調，原先有近2000人報名，最後共1600人完成報到，而來自日、韓、印尼、泰國等10餘國學者僅少數人取消行程外，其他皆已到達台灣，預計3天內將發表1084篇論文，除2位美籍學者論壇取消，其他都會如期展開。

(中時 )