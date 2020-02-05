陸美貿易戰爆發以來，最被美國政府針對的莫過於大陸設備巨頭華為，美國企業也被迫暫停與華為業務往來，但華為憑藉自身研發優勢，推出麒麟系列處理器，維持住手機業務發展，這也給其他大陸手機品牌啟發，傳出OPPO將成立IC設計公司，並瞄準聯發科狩獵人才。

美國商務部將華為列入實體清單，美國關鍵零組件供應華為遭到阻斷，甚至無法使用 Google提供的Android 作業系統，讓華為去年第四季海外銷量下滑，但在處理器方面，華為旗下海思半導體推出的麒麟系列處理器，讓華為在手機業務不至於面臨停擺，甚至在去美化過程加強大陸供應鏈比重，讓其他大陸手機品牌受到啟發。

據陸媒報導，近期有消息傳出，OPPO也將成立相關IC 設計公司，並鎖定台灣的IC設計大廠聯發科挖角人才。2017 年，OPPO 就在上海註冊登記「上海瑾盛通信科技有限公司」，由OPPO 聯合創始人、高級副總裁金樂擔任負責人；2018 年 9 月，該公司展開「積體電路設計和服務」項目。OPPO 執行長陳永明就表示，OPPO資本支出將逐年增加，大部分資金將投入IC晶片研發，顯示OPPO正積極布局進入IC設計領域。

陸美雖簽署第一階段貿易協議，但雙方在科技產業競爭卻逐漸與貿易談判脫鉤，美國商務部前些時間更透露將對華為祭出更嚴厲手段，但在美國國防部制止下作罷。美國近期將召開跨部門會議協商，討論緊縮華為貿易禁令相關事宜。

(中時電子報)