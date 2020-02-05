武漢肺炎持續延燒，被視為重要防疫品的口罩更是一片難求，有許多民眾抱怨，已經連日排隊卻買不到口罩，因此中央也祭出政策，推出口罩實名制，從明(6)日開始，民眾可以憑身分證自健保藥局領取口罩，每人7天內限購2片，但國民黨台北市議員戴錫欽質疑，口罩實名制正式實施後，「非法移工要去哪裡買口罩？會不會成為防疫漏洞？」

戴錫欽指出，台北市平均每年能查緝到的非法移工約600多位，加上未查緝到的人數更是不計其數，人數的確不少，這些非法移工既沒有健保卡、也沒有合法居留證，不僅被排除在保障之外，加上這些非法移工多半在自助餐與火鍋店等高度接觸人群的地方打工，政府在制定口罩實名制之時，配套顯然還不完善。

對於非法移工無法取得口罩恐造成防疫破口，台北市勞動局坦言「這是一個問題」，2月6日開始實施口罩實名制後，不管是一般民眾或合法移工，皆可憑健保卡或居留證得到口罩，享有同等的權利，但未持有合法居留證的非法移工，「就變成尷尬問題」仍需研擬相關對策防範。

勞動局指出，外籍移工逃逸後，雇主沒續繳健保費，移工的健保卡就會失效，因此勞動部也呼籲雇主，避免雇用失聯移工。

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(中時電子報)